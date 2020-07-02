八點檔女神連靜雯2016年為健康淡出螢光幕，本週上年代新聞《聚焦2.0》自曝當年發高燒硬撐3天，快暈過去才向鄰居求救，送醫後體內發炎指數竟然是一般人的20倍！心酸的是，即使已經住院了，但為了劇情連貫性，整個劇組殺到醫院拍攝生病戲碼，媽媽看電視後還問連靜雯：「那個病容怎麼那麼像真的生病啊！」

連靜雯2013年因為拍八點檔，軋戲非常忙碌，連續一週沒回家睡覺，都是趁拍戲空檔休息。某天突然發高燒，剛開始沒那麼不舒服，以為只是一般熱感冒，沒想到撐到第三天，在家吃飯時就快要暈過去了：「吃到快要死掉的難受，非常難過，整個人快要厥過去了。」連靜雯趕緊向鄰居求救，緊急送醫。

急診醫師一檢查，發現連靜雯體內發炎指數是一般人的20倍，要求她立刻住院治療，但當時還有八點檔要拍，沒辦法住院，連靜雯請醫生打退燒針就好，醫生不解地問：「妳這指數很危險，要趕快做檢查，一定要住院！」但在連靜雯堅持下，簽完切結書就回家休息。但回家後還是繼續燒，且隔天又有通告，連靜雯別無他法，竟躺在地板對老天爺祈求：「拜託！拜託！讓我退燒，拍完戲我再去看醫生。」軋完戲後，連靜雯才趕緊住院6天，保住小命。

住院期間，連靜雯暴瘦5、6公斤，最心酸的是，公司為了讓劇情有個交代，整個劇組還殺到醫院拍攝生病戲碼，連靜雯完全不敢跟媽媽說，媽媽看了電視還問她：「那個病容怎麼那麼像真的生病啊！ 」媽媽知情後超級心疼！經歷瀕死邊緣，連靜雯驚覺沒有什麼比身體健康還重要，因此毅然暫別螢光幕，調養身體，靠著瑜珈找回自我，還拿到瑜珈老師執照。連靜雯也在節目現場示範椅子瑜珈，幫助觀眾減緩肩頸痠痛。更多精彩內容請鎖定每週六、日晚間8點於年代新聞50頻道《聚焦2.0》。

(中時 )