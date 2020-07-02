台南市新化區吳姓民眾腳踏車2周前失竊，員警鍥而不捨找回失車，她PO文道謝。（台南市新化警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化區吳姓民眾腳踏車2周前失竊，報警後原以為找回機會渺茫，沒想到警方日前通知吳姓失主去領車，她大讚警察比名偵探柯南強，新化警察認真辦案精神很令人敬佩。

2周前吳姓民眾將車停在新化區復興路292-2號旁的腳踏車不翼而飛，由於該腳踏車對她而言是非常重要的交通工具，因此心急如焚，衝到派出所報案協尋。

台南市新化警分局新化派出所獲報後，經警員鄭莛宥及林芷玄積極調閱路口監視器鍥而不捨抽絲剝繭，2周後終於順利查出竊嫌並找回吳姓失主的愛車。

失主表示，原本以為要找回腳踏車的希望很渺茫，沒料到，竟接到受理報案的員警打電話來、表示腳踏車繳到了，當時心情很激動，「真想給警察大大按個讚」，為此失主還特別在臉書社團「新化人大集合」po感謝貼文。

新化警分局長許芳毅表示，新化派出所警員鄭莛宥、林芷玄2人，不因善小而不為，執勤發揮為民服務精神，維護社會治安不鬆懈，市民如親事蹟，殊值同仁表率，除給予行政獎勵外，會利用分局集會機會，公開表揚。

(中時 )