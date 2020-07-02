輝瑞釋出新冠肺炎疫苖開發的好消息，激勵隔夜那斯達克指數再創新高，以及在大陸股市大漲逾2%及南下資金持續買進帶動下，周四香港恆生指數大漲2.85%，收在25124.19點。國企股(H股)收漲3.06%，為10056.86點，攻克10000點大關。成交額激增至1759.9億港元，創下逾一個月來新高。中國人壽大漲10%，領漲藍籌股。大陸地產股、中資券商股與半導體股走強。騰訊、港交所、中芯國際、美團點評股價創收盤新高。

(時報資訊)