《港股》陸股大漲 恆指飆升2.85％ 16:482020/07/02 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輝瑞釋出新冠肺炎疫苖開發的好消息，激勵隔夜那斯達克指數再創新高，以及在大陸股市大漲逾2%及南下資金持續買進帶動下，周四香港恆生指數大漲2.85%，收在25124.19點。國企股(H股)收漲3.06%，為10056.86點，攻克10000點大關。成交額激增至1759.9億港元，創下逾一個月來新高。中國人壽大漲10%，領漲藍籌股。大陸地產股、中資券商股與半導體股走強。騰訊、港交所、中芯國際、美團點評股價創收盤新高。 (時報資訊) #大漲 #陸股 #恆指 #飆升 #輝瑞 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普危險了？這類股狂噴驚洩落選敗象… - 財經 卡神一席話撼動30歲月光族！月薪3萬也能月領2萬退休金 - 即時 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 1分鐘讀財經》經濟學家示警：下半年有4大黑天鵝 - 財經 疫情狂燒！川普對北京驚爆1句 遭陸狠嗆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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