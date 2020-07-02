「少年欸！賣阮一個魚頭厚某？」一位男網友午餐吃的正開心，耳邊突然傳來阿姨的聲音，抬頭一看才發現是一位阿姨來跟他相談，想賣走一個網友碗裡的魚頭，可惜男網友已經吃過那隻魚頭，素昧平生實在是不好互吃口水，便拒絕了阿姨。怎知，拒絕阿姨之後是他災難的開始！

網友在《爆怨公社》上分享午餐時遇到的奇遇，男網友表示，他午餐想嗑魚頭，所以把剩下的兩顆都買走了。怎知嗑到第二顆時，一位阿姨來搭話，希望能分她一顆魚頭，因為她真的好想吃，但都賣完了，男網友爽快拒絕阿姨後，卻感受到她強烈的視線攻擊，讓男網友感到無奈求助網民，此題如何解。

此文一發，網友歪樓點評：「我懷疑阿姨對你有企圖」、「小姐姐在搭訕你阿..不要憑實力單身啦！」、「一場美好的豔遇就這樣消失了」，更有網友壞心的說：「吃不到乾瞪眼就是這樣來的啊！」、「吃給他看！而且要表現超好吃的樣子！」「怨念很深！！！」、「可能真的很想吃XD」。

(中時電子報)