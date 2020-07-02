梁潔（右）與邢昭林在《你是我的命中注定》夢幻婚禮上擁吻。（WeTV提供）

梁潔（右）與邢昭林在《你是我的命中注定》解開誤會曬恩愛。（WeTV提供）

翻拍自台灣經典偶像劇《命中注定我愛你》的WeTV《你是我的命中注定》，由演出《楚喬傳》爆紅的邢昭林、梁潔主演霸氣總裁與便利貼女孩，播出以來吸17億人次網友狂追。2日播出完結篇，邢昭林甜對梁潔說「我要的就是你，你是我的命中注定」，兩人終於解開誤會，並舉行浪漫夢幻婚禮，飾演奶奶的劉雪華在台下看得笑呵呵。最終邢昭林梁潔在遊艇上擁吻，彷彿回到初認識的時光，有情人終成眷屬，畫下完美句點。劇情甜到讓網友直說，「邢昭林飾演的王析翊終於從渣男，成為有擔當的男人了。」

劇中，邢昭林是大醋桶，梁潔為氣他，與男二李九霖互動親密，惹得邢昭林醋意上身：「還有兩集就大結局了，她居然還摸別得男人的胳膊，還摸了三次，這女人太過分了！」面對情敵李九霖來勢洶洶，邢昭林流露自信光環分析，李九霖花了三年時間都沒追到梁潔，「他現在能追上嗎？」

有趣的是，在《你是我的命中注定》完結後，梁潔的新戲《不說謊戀人》緊接開播，網友眼尖發現，她在該劇開篇不約而同慘遇渣男甚至又被劈腿，笑稱渣男從《你》劇跟隨著她來到了《不》劇，直說：「渣男永相隨。」還幫她內心OS，「我太難了！」而她在《不》劇化身職場萌妹，卻遇上了「硬殼鋼鐵直男」辛雲來，每天承受辛雲來毒舌的暴擊，又被規定不能說謊，真的太難了。《不說謊戀人》每週一二三晚上八點騰訊視頻海外版 WeTV全網獨播。

(中時 )