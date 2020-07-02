全方位美學健康協會－女王駕臨2日延續警察節活動，無償替警察霧眉顧門面。（莊旻靜攝）

全方位美學健康協會－女王駕臨2日延續警察節活動，無償替警察霧眉顧門面。（莊旻靜攝）

全方位美學健康協會－女王駕臨2日延續警察節活動，無償替警察霧眉顧門面。（莊旻靜攝）

為了照顧警察門面，全方位美學健康協會－女王駕臨2日號召多名美容師，延續警察節免費霧眉活動，再度替多名警察霧眉，籌備活動的楊馥慈表示，警察平日忙於勤務，有好氣色也很重要，上月初活動不少警察響應，因此延續至2日，無償替更多警察霧眉。

全方位美學健康協會－女王駕臨的美容師陳庭羽分析，男性眉毛多半濃密，不過眉尾則較為疏散，「年紀愈大掉得愈多」，或是眉毛有疤痕，因此霧眉則講求自然平順。

陳庭羽等人常前往大陸進修，發現大陸霧眉男性十分普及，台灣也有愈來愈多男性有霧眉需求。2日的活動中，美容師曹曉麗透過「仿真線條眉」，替一名警察「畫」眉，透過精湛技術，讓畫出的眉毛顯得立體、真實，十分自然，「看不出有做過」。

2日這場免費霧眉活動，新竹地區有9名男、女警報名，不少都是初試霧眉的「新手」，對於講求自然的霧眉效果也嘖嘖稱奇，楊馥慈也說，霧眉後不太需要照顧，因為不會結痂、不流血，也期望能讓工作繁忙的警察，有個好門面。

楊馥慈說，市面上霧眉價格不一，平價也有3000至6000元不等，不過全方位美學健康協會－女王駕臨出動老師等級，包含曹曉麗、賴依侖、范贏文、陳庭羽、徐嘉君、強尼等，平日收費在15000至25000元之間，此次免費幫警察顧門面，誠意十足。

(中時 )