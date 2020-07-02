「何日君再來」是描寫70、80年代夢想成真的故事，透過鄧麗君的經典歌曲串起故事。（張亦惠攝）

嘉義縣政府與廣藝基金會簽署藝文交流合作意向書，未來3年將打造「南北藝文合作平台」，建立藝文演出交流渠道，首部曲鄧麗君經典音樂劇「何日君再來」將在7月4日下午2點半於嘉義縣表演藝術中心演出，未來嘉縣優質表演團體也會北上演出。

隨著疫情逐漸穩定，嘉義縣5月底率先啟動「藝文振興方案提案計畫」，以每案9萬元共徵求11個案子，協助表演團隊自疫情冰凍期復甦，翁章梁與廣藝基金會執行長楊忠衡2日在表藝中心簽署合作意向書，並欣賞何日君再來演出片段，翁章梁笑說，聽到音樂整個人好像回到20年前，進到音樂劇劇情裡，身心靈都能獲得舒緩。

楊忠衡表示，「何日君再來」是描寫70、80年代夢想成真的故事，透過鄧麗君的經典歌曲串起故事，大家對歌曲雖已耳熟能詳，但相信觀賞音樂劇後，會有更多不一樣的感觸。

廣藝基金會由廣達電腦董事長林百里所創立，長期扶植表演藝術新創，未來基金會將每年在嘉義縣表藝中心巡迴演出其旗下「金創獎」品牌作品，嘉義縣政府也會推薦在地的優質作品給廣達電腦的員工福委會，並安排在廣藝廳演出供員工觀賞。

翁章梁表示，這樣的合作機制，讓台北優秀的作品有系統的引進嘉義演出，嘉義在地的表演藝術也有機會向北部舞台拓展，希望透過這樣的合作，培育嘉義地區表演藝術團隊，深化市場經營，共同營造生猛有力的藝文產業環境。

(中時 )