彰化縣政府2日協助鹿港台灣水五金創新精品館更升級，舉辦「台灣水五金產業中心揭牌暨成果發表」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府2日協助鹿港台灣水五金創新精品館更升級，舉辦「台灣水五金產業中心揭牌暨成果發表」。（吳敏菁攝）

彰化是中小企業故鄉，水五金產業更佔了全國產值8成，年產值高達600億元，彰化縣政府2日協助鹿港台灣水五金創新精品館更升級，舉辦「台灣水五金產業中心揭牌暨成果發表」，拓大台灣水五金在彰化的品牌行銷，日本TOTO也來設立體驗區。

新年新冠肺炎衝擊，台灣水五金產業以優質的設計，推出各式系列防疫品，在國際上異軍突起，業績逆勢上揚，縣長王惠美表示，台灣水五金故鄉就是在彰化，廠商聚集最密集的頂番婆已經在規劃水五金產業園區，縣府更把鹿港台灣水五金創新精品館「升級」為台灣水五金中心，吸引國際品牌進駐，讓廠商都能善用，提升能見度。

台灣水五金產業中心結合了彰化水五金產業發展協會、兩大單位財團法人金屬工業研究發展中心、產學連結合作育才平台臺中區執行辦公室，及兩大實驗室臺灣衛材開發與測試研究所、家電多元智能研究所等進駐，以引導水五金廠商善用一站式服務，為廠商提供技術升級、設計輔導及檢測驗證等多項能量，進行臺灣水五金在彰化的品牌行銷推廣。

彰化縣長王惠美表示，台灣的水五金發光發熱，去年與水五金產業協會至東京拜訪TOTO時，簽署合作備忘錄，引進TOTO適合長輩、失能失智者等專用的衛浴輔助設備前來展示，台灣老化速度非常快，這類衛浴設備的需求會越來越大，期許業者能夠搶未來的市場大餅。

中心今天揭牌，日本TOTO台灣子公司東陶股份有限公司總經理山村、彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳等都出席，指出去年與TOTO簽訂MOU，讓水五金產業接到更多訂單，有更多與國際進一步合作的機會。

這次中心成立也首辦「廚衛產品設計2020大海選」頒獎儀式，看到國內設計師的設計能力及創新創意。並引領縣內水五金業者與國際大廠交流，了解最新機能衛浴發展趨勢。

(中時 )