一見雙雕藝術季11日登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處打造黑面琵鷺裝置藝術，也替「鹽精靈」公仔搭乘的「台灣好行」西濱快線公車行銷。（莊曜聰攝）

在七股遊客中心2樓觀景平台的黑面琵鷺裝置藝術高度近4公尺、翼展約16公尺，命名為「七股尚Happy」（莊曜聰攝）

雲管處在七股遊客中心2樓觀景平台打造巨型黑面琵鷺裝置藝術，遠望就像黑琵棲息在大地一般，是南市沿海地區的新觀光亮點。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／莊曜聰台南傳真）

跟大型黑面琵鷺拍照有各種角度。（莊曜聰攝）

台南市沿海又有新亮點，為替11日登場的一見雙雕藝術季暖身，雲嘉南濱海國家風景區管理處在七股遊客中心二樓觀景平台打造巨型黑面琵鷺地景裝置藝術，遠望就像黑琵正要展翅高飛，製作時也參考鳥友意見，為了逼真還多次修改，相當壯觀，將成為新的拍照打卡景點，帶動暑假觀光熱潮。

今年一見雙雕藝術季以鹽雕、光雕為主，主場地就在七股遊客中心及七股鹽山，七股遊客中心因造型特殊，早就是網友打卡取景的熱門地點，這次再加入黑面琵鷺元素，命名為「七股尚Happy」，凸顯在地生態特色。

這隻停歇在觀景平台的黑面琵鷺，高度近4公尺，翼展約16公尺，身上還有黃色的繁殖羽，配上長長的黑色鳥喙，栩栩如生，設計師鄭凱元說，初版製作時因鳥嘴末端過尖，還被鳥友笑說「又不是白鷺鷥！」另外考量到沿海風大，展翼幅度也做過調整，安全性沒有問題，而跟黑琵入鏡有多個地點，風格多元，遊客可得好好找找。

台南市長黃偉哲說，安平海景公園有虎鯨來訪，七股一見雙雕有黑琵降臨，接下來沿海地區還有將軍吼、七股海鮮節等活動相繼登場，暑假會非常熱鬧，加上南市提供豐富獎項，歡迎民眾拿振興券來台南「報復性消費」。

雲管處處長徐振能表示，一見雙雕在七股鹽山將打造「星心相愛」、「台灣加油」、「還以鹽色」等大型鹽雕作品，光雕則融合台南四草綠色隧道、七股、北門潟湖、水晶教堂、可愛招潮蟹、彈塗魚等美景，室內搭膠筏感受另類體驗。

(中時 )