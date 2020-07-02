拿垃圾桶回家用也是貪汙！新竹市環保局清李姓清潔隊員，曾經從垃圾袋發現4萬元現金，不為所動送警，未料，將1個價值不到300元的廚餘回收桶帶回家據為己有，被新竹地檢署依貪汙罪嫌提起公訴。

李姓清潔隊員月薪不到4萬元，2012年6月間在1個垃圾袋中看到1條還很新的褲子，清理時意外發現褲子口袋中有4萬元現金，他並未據為己有，向長官報告後，主動將現金送到警局，拾金不昧曾被媒體報導。

2017年9月間某日，李員在環保局垃圾衛生掩埋場，將清潔車上1個印有「新竹市環保局廚餘回收桶」、「竊取公物，依法究辦」字樣的備用回收桶，利用下班時無人注意之際，載回住處供己使用。

李員因另案為環保局行政調查時，自首將這個50公升市價298元的公有財物，據為己有，法務部廉政署移送新竹地檢署偵辦。

檢方認李員犯貪汙治罪條例第4條第1項第1款侵占公有財物罪嫌，請法院審酌李員自首犯行，並已繳回所侵占的垃圾桶，且所圖得財物在5萬元以下等情，依法減輕其刑。

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(中時電子報)