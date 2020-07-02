技專甄選放榜，基隆二信高中國立大學正取113人次，其中12人錄取台灣科技大學12人。（二信高中提供／許家寧基隆傳真）

二信高中校長林立（左二）林立稱讚張俊欽刻苦勵學，拿下全國商管群榜眼成績。（二信高中提供／許家寧基隆傳真）

技專甄選放榜，二信高中商經科張俊欽統測成績榮登北北基榜首，來自弱勢家庭的他國中喪父，由印尼籍媽媽辛苦扶養，三年來他力苦讀，考上政大金融系備取第一名，雖然成績穩上技職第一志願台科大，但他期盼如願備取並考上記帳士，減輕母親負擔，

家住新北市金山的張俊欽，就讀金山國中時遭逢父喪，由新住民母親一扛起家計，姊姊也半工半讀，努力供他到有校車接送的私立二信高中商業經營科就讀，張俊欽每天來回通勤50多公里均刻苦念書，三年下來成績名列全科第一名，還是班上的小老師。

校長林立表示，張俊欽成績好又不吝助人，班上人緣極佳，最後統測成績以原始分476.25分榮登基北區商管群榜首，換算成74級分則是全國榜眼，成績落點約在政大與台科大間，差點錄取第一志願政大金融系，已經讓媽媽相當欣慰。

張俊欽表示，媽媽來自印尼，從小看她在大太陽下在工地做工，只為了讓姊弟倆有更好的教育，雖然日夜操勞，從來也沒見她喊累，還好受惠教育部對就讀私立技職高中祭出免學費補助，得以減輕母親的負擔，讓他能選擇心中嚮往的學校就讀。

當地里長蔡龍豪聽聞里內出了全國榜眼，今天特別贈送獎學金鼓勵張俊欽，勉勵他未來要好好回報媽媽的辛勞，張俊欽說，期待8日最後公佈榜單能遞補錄取政大金融系，等待期間也正努力準備記帳士證照考試，希望能盡快分擔家計。

(中時 )