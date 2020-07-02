因應社工日，花蓮新天堂樂園開心部落有一場「世界社工日宣導活動暨園遊會」，肯定原民社工服務的貢獻。（羅亦晽攝）

花蓮地形南北狹長，偏鄉原住民人口眾多，單親隔代教養、低收入戶等弱勢家庭比例相當高，加上許多人不喜歡他人過問家事，導致社工人員服務受阻。秀林鄉員家中心社工王芝瑛不畏挫折，秉持衷心，盼能讓原住民族人得到最完善的福利與照顧。

來自秀林鄉太魯閣族的王芝瑛，族名為Pitay Hani，擔任社工已經10幾年，在秀林鄉原家中心服務也有3年的時間。王芝瑛說，當初因自己對原住民社會工作有興趣，加上自己又是太魯閣族，認為自己有使命要服務族人，而開始踏入社工的世界。

原住民部落家庭問題多元，生養眾多造成經濟壓力與照顧困難最為常見，有人因愛面子，當社工想進一步關心，卻被阻擋門外。「社工什麼都沒有，有的就是耐心」，王芝瑛苦笑說，自己雖被打槍過很多次，經過不斷拜訪關心，族人們漸漸敞開心胸，願意和社工人員訴說心情。

因應社工日，今天上午在花蓮新天堂樂園開心部落有一場「世界社工日宣導活動暨園遊會」。王芝瑛表示，個案中有一位些微智能狀況的母親，因病情因素大多只能在家中照顧孩子，社交圈十分封閉，不願踏出家門；透過持續關心、輔導，這位母親走出了人群，老公、小孩也支持一起來參加。其實透過參加這類型的活動，可增加親子關係，母親也能藉以紓壓，很有意義。

王芝瑛認為自己有使命讓族人認同自己的工作價值，個案過程雖然困難重重，但透過關係建立，陪同族人一起面對問題並給予協助，看到族人的改變，是這份工作中最好的回饋。

(中時 )