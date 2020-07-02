高雄市岡山警分局前峰派出所巡佐洪豪華、警員方雅瑄日前晚間11時許巡邏時，途經岡山區介壽西路見有民眾趴在地上不斷查看汽車底盤，便主動停下來詢問發生何事。得知是有貓咪卡在車下，加入搶救行列。
民眾告訴警員，開車開到一半，突然驚覺車子裡有喵喵叫的聲音，立刻於路邊停下車輛查看。發現有1隻小貓躲在汽車引擎蓋中，經過驅趕後，小貓跑到車底盤下方躲藏，所以才趴在地上查看。
警員在了解後，基於確保民眾交通安全，並保護小貓生命安全，立即協助民眾驅趕車子底下的小貓。經過一番折騰，小貓才肯露面。警員將小貓用箱子裝著帶回派出所後，通知動保處處置。
警方呼籲，時常有貓、狗喜愛躲在汽車引擎蓋內取暖或躲藏，民眾若發現有此狀況，發動車輛前務必打開引擎蓋確認，等待貓狗自行逃出，或通知車廠人員會同獸醫師進行救援；避免發動引擎導致其遭高溫燙傷或遭皮帶捲入，謹記4步驟「勿拍打、勿發動、掀引擎、搬救兵」，避免悲劇發生。
(中時 )
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