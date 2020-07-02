電子零組件廠信邦(3023)自結6月合併營收為18.36億元，較5月成長3.42%，再創歷史新高，第2季合併營收為53.43億元，季增18.42%，亦是單季歷史新高。由於電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁，信邦樂觀看待第3季營運，預估第3季業績可望再創單季歷史新高。

由於醫療及健康照護、汽車、綠能、通訊及電子周邊等產業銷售較5月成長，信邦6月合併營收為18.36億元，月增3.42%，年增9.23%，連3月創下歷史新高，第2季合併營收53.43億元，季增18.42%，年增9.27%，上半年合併營收98.56億元，年增10.18%。

信邦轉投資之子公司所開發之新項目e-Bike，自4月開始量產出貨，在需求及產能持續增加帶動下，6月銷售較5月成長8.49%。

就各產業來看，醫療及健康照護產業因診斷設備、監護設備及呼吸機等需求持續，6月銷售較5月成長10.1%；汽車產業因電動車及充電設備需求增加，6月銷售較5月成長6.3%；綠能產業係太陽能微逆變器直流電與交流電連接線組需求增加，6月銷售較5月成長2.22%。

累計上半年合併營收98.56億元，較去年同期成長10.18%；醫療及健康照護產業成長19.79%、汽車產業減少7.61%、綠能及節能產業成長18.66%、工業應用產業成長10.55%、通訊及電子周邊產業成長2.51%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收78.17%；連接器及零組件銷售佔21.83%。

若以產業別來看，綠能及節能產業佔30.7%；工業應用產業佔29.18%；通訊及電子周邊產業佔合併營收23.23%；醫療及健康照護產業佔9.90%；汽車產業佔6.99%。

相較於多數電子廠商因全球新冠肺炎疫情未止，謹慎看待第3季營運，信邦因於電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁，第3季營運展望樂觀，信邦表示，第3季業績可望超越第2季，再創單季歷史新高，法人預估，信邦全年合併營收有機會突破200億元。

(時報資訊)