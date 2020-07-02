台灣正式邁入5G，亞太電(3682)儘管尚未開台，但今(2)日宣布，到7月底為止，推出「5G早鳥體驗專案」，先前亞太電也曾表示，5G開台時間不會比電信三雄晚超過一個月。

亞太電本次推出的「5G早鳥體驗專案」，凡新申辦/攜碼及續約用戶，月付599元起，享「上網、語音雙飽」(4G不限速上網吃到飽、網內免費、網外/市話最高送700分鐘通話)，再享2個月Gt TV 0元月租優惠，未來可優先升級5G，原約期內享5G飆速上網及Gt TV「5G Zone」高畫質視聽饗宴。目前5G手機價格多落在3萬元以上，亞太電祭出高額補貼最高35,000元，以三星Galaxy S20 128GB為例，搭配月租1,599元，就可以享有0元購機。

亞太電表示，據5G先進國家商轉經驗，覆蓋率、資費價格是消費者在意的要素之一，然5G初期網路訊號覆蓋率低，且5G手機價格高、款式少，消費者可先觀望，評估多家業者的方案後，再選擇最適合自己的資費。亞太電信積極轉型，因應嶄新5G市場，預計第3季正式提供5G服務。邁向5G，亞太電信將優化服務品質，提供用戶更優質的客戶體驗，未來將透過策略合作方式，提供3.5GHz和28GHz中高頻5G服務，網路品質更具競爭力，同時提供多元應用服務、靈活彈性資費，成為5G市場其中一個最佳選擇。

疫情和5G助攻全球數位轉型，據愛立信最新發布的「愛立信行動趨勢報告」指出，今年第一季全球行動網路流量較前一季成長約2成，接續5G到來，將催生更多的應用服務落地生根。亞太電將聚焦5G串流影音、AR擴增實境、VR虛擬實境和雲遊戲四大娛樂應用服務，與合作夥伴共創新經濟商機，建構5G影音娛樂生態圈。

另外，亞太電也宣布，後續將整合5G網路優勢與串流技術，攜手國際大廠，於下半年推出5G巨大潛力應用「雲遊戲」服務，玩家不用購買價高的主機，即可隨時隨地透過手機或平板，暢玩國際級3A頂級大作。

(時報資訊)