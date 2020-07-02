鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）會長戴正吳今日舉行媒體懇談會，表示本來就想專職經營夏普，辭去鴻海董事「是時機點的問題」。而新冠肺炎疫情使他決定必須分工，因此將社長職務交棒給野村勝明，負責日本國內營運，他則繼續致力海外營運發展。

對於夏普先前未公布財測，戴正吳表示，雖然內部有做預測，但現在美國第二波疫情比首波還嚴重，先前趨緩的日本也再度回升，單日確診超過百人，認為若此時發表全年預定計畫仍存有相當大的變數，等疫情稍微穩定後再發表財測。

戴正吳表示，辭去鴻海董事職務「是時間點的問題」，認為既然到了夏普就該辭去鴻海的職務。尤其日本上市公司非常強調經營獨立性，2017年帶領夏普重返東證一部時，獨立性成了對他很嚴苛的題目，因此先在鴻海留職停薪、專注夏普經營。

戴正吳指出，他一直希望專職經營夏普，因此在去年郭台銘卸任鴻海董事長職務後，也順勢辭去鴻海職務，但鴻海仍回聘他擔任董事。經過一年，認為鴻海公司已非常穩定發展，應是很好的時機點，因此決定辭去董事職位。

戴正吳5月中卸任夏普社長職務，由副社長野村勝明接任（總經理兼營運長），自己則擔任會長（董事長）兼執行長。戴正吳表示，主要由於郭台銘2016年4月在日本召開國際記者會時，即表示「希望夏普下屆社長是日本人」。

同時，年初爆發的新冠肺炎疫情，也使戴正吳決議卸下社長職務。他表示，疫情使他2月初迄今無法返日，無法出席日本當地的活動，對此必須要分工，決議由野村勝明負責日本營運，海外地區仍由他負責。

戴正吳指出，受疫情影響最大的是事務機部門，原先是夏普重要的獲利單位，然而受到辦公室封鎖、在家工作影響，反而變成虧損最大的單位，其他單位狀況則逐漸恢復，如dynabook併入3個月就獲利，未來將持續努力，希望能彌補事務機部門的虧損。

(時報資訊)