香港昨日發生激烈街頭抗爭，7月1日為回歸23年，同時是香港《國安法》實施，不過歷年都會照常舉辦的七一遊行卻首次被禁。引起大批示威者不滿，法起到銅鑼灣集結和遊行，警方多次封鎖、拘捕、發放胡椒噴霧，並出動水炮車發射水炮攻擊示威群眾，當中有人因被搜出帶來「香港獨立」旗被警方拘捕，是《國安法》實施後首次。警方於港島多區對示威者進行驅離，並一度於利舞臺對示威者施放手擲式催淚彈。

在昨日入夜後，大批示威者於時代廣場一帶挖地磚設置路障以防警方推進，警方隨後到場並逮補多人。警方昨日深夜公布全日共拘捕約370，當中6男4女共10人因為涉嫌違反《港區國安法》被捕，而年紀最小只有15歲。

今日上午，在香港北角警署內有約有180名被捕人士，大部分人涉及非法集結，不少被捕人士親友到場關切，大多帶著食物與日用品到場，想要教給在警署內的親友。除10人違反《國安法》外，其餘大多觸犯《非法集結》、《公眾地方行為不檢》、《瘋狂駕駛》和《管有攻擊性武器》等。

(中時 )