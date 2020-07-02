劉厝228國家紀念公園附近文小21預定地擬蓋西區國民運動中心。（嘉義市議員鄭光宏提供）

嘉義市爭取興建西區國民運動中心有譜，立委王美惠2日表示，立法院臨時會表決通過同意行政院籌編前瞻基礎建設計畫後續4年4200億元預算，併同前期所餘900億元編列特別預算，共5100億元，附帶通過決議將嘉義市西區國民運動中心納入前瞻計畫。

市政府教育處表示，市府目前正在做興建國民運動中心的先期規畫，在中央補助計畫頒布後即可向中央提出申請，未來結合中央與地方的資源，提供市民另一座優質的運動場館。

王美惠表示，今年5月她於立法院財政委員會聯席會議提案，要求教育部將西區國民運動中心納入前瞻計畫補助，經聯審通過，2日臨時會再通過，可說是為嘉義市興建西區國民運動中心打了強心劑。

王美惠說，她當嘉義市議員時就在市議會提案建請市府規畫設計西區國民運動中心，當上立委後，她仍積極爭取相關建設，接下來她會繼續監督中央政府持續推進西區國民運動中心的進度，也希望市府加快腳步，盡快完成規畫工作，與中央攜手合作，落實這項地方重大建設。

(中時 )