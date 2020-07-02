汎德永業（2247）因綜合考量國內疫情與市場狀況，向證券交易所申請延長股票上市買賣開始期限，於2日獲准展延一季至第四季初。汎德永業表示，目前公司IPO相關作業持續進行，掛牌進度與上市目標不變。

汎德永業早先於今年1月證交所董事會通過初次申請股票上市案，惟因考量新冠肺炎疫情對金融市場景氣影響，因此提出申請延長股票上市期限申請，2日已獲證交所核准展延，初次上市作業亦已持續積極籌備，預計於展延期限內完成相關作業並掛牌上市。

汎德永業資本額7.17億元，主要業務為BMW、MINI與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，在國內豪華進口車市場經營逾40年，在台灣北中南都會區均設有同步德國原廠最新硬體標準的展示暨服務中心。

汎德永業已連六年獲利超過一個股本，今年前五月合併營收149.8億元、年增14.16％，汎德永業預期在新車銷售成長帶動下，售後維修保養業務可望同步攀升，隨著經濟規模效益持續發酵，對公司長期發展將更有助益。

(工商 )