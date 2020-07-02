◎新增1例境外移入 男赴墨西哥工作染疫
國內今天新增一名境外移入確診，為墨西哥返國50歲男子。衛福部副署長羅一鈞表示，這名患者從美國出發，到台灣7月1日，昨天到機場時說明在墨西哥期間已經出現症狀，但後來緩解，6/17~6/22出現頭痛咳嗽發燒，在墨西哥有多次就醫，因為輕症，當地規定輕症不需要採檢，因此離開，搭機期間沒有任何症狀，有有全程配戴口罩，7月1日入境時有說明過去14天有不舒服，並送到集中檢疫所隔離，現在已經在醫院治療。
◎松機偽出國首梯登場！3小時出境登機又入境
松山機場舉辦「出入國境」體驗活動，一共三梯次。今日是第一梯，共有60名幸運兒可搶先體驗睽違已久的「偽出國」行程。一早，有旅客拖著行李箱、戴著草帽到國際線櫃臺check in等登機外，過程中還有彩蛋，也就是臺灣虎航即將飛往離島的A320今天首度在松山機場落地，機場安排灑水儀式。
◎直銷年增逾60萬人 營業額首度突破900億
公平會今天發布「2019年多層次傳銷事業經營發展狀況調查」結果，據調查結果顯示，去年年底從事傳銷商人數達367.71萬人，較2018年底304.87萬人，增加62.84萬人，334家多層次傳銷事業去年營業額達935.41億元，相較2018年的830.27億元，增加105.14億元，成長率近13％。
◎超快新艇報到 金門海巡再添生力軍
海巡署新建35噸級，編號3585巡防艇今（2）日下午進駐金門外島，最高航速可達45節（約時速83公里）、續航力達600浬的裝備，為打擊海上犯罪再添一支生力軍。
(中時電子報)
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