基隆一名吳姓男子，因酒駕被吊銷駕照，但仍堅持開車上路，沒想到日前將車停在路邊，遭後方機車攔腰撞上，警方到場後發現吳男駕照已遭吊銷，因此舉發無照駕駛，並裁罰9000元，對此，吳男不服，並主張車子是妻子所駕駛，訴請撤銷處分，但經過調查，基隆地院法官認為妻子跟本不在現場，因此駁回告訴，全案可上訴。

判決指出，去年6月吳男發生車禍後，被現場員警舉發無照駕駛，但吳男對此不服，並於同年11月具狀提行政訴訟。他指出，遭機車撞擊時，車上空無一人，引擎也處於熄火的狀態，自己只是因為在事發地點附近上班，才會前往協助員警填寫筆錄。

吳男還表示，車輛當天為妻子駕駛出門，當時開到半路，聽到奇怪聲響，所以先停下，並另外由吳男趕到現場查看車況，他辯稱，事故發生當下，由於機車騎士說會理賠，他才在筆錄上簽名，卻因此遭警方舉發為無照駕駛，明顯與事實不符，請求法院將原處分撤銷。

對此，法官經過調查後，發現吳男的駕照在106年因酒駕被吊銷，並且他在事發後警詢筆錄時自承，駕駛汽車從麥金路旁空地正要進入車道，起步時發現輪子有問題，就停下查看，機車突然直行駛來，車頭碰撞他的車子左前角，證人即處理事故的員警也證稱，當時吳男的妻子根本不在場。

法官認為，如果是妻子駕車，理應第一時間告知員警，而非後續變更說法，吳男所言顯為卸責之詞，全無可採，法官因此認為吳男有無照駕駛的行為，駁回告訴，並維持裁處9000元罰鍰。

(中時 )