伴隨大陸寧波廠營運回穩、高價原料壓力解除，第三季營運有望擺脫第二季谷底，蓄勢推進，為台塑四寶相繼除息增添有利氛圍。其中，台化(1326)、台塑(1301)每股配發現金股利3.8元、4.4元，1、2日除息均展現填息率逾三成表現，穩步朝向填息邁進。

台化第一季每股虧損0.79元，為2014年第四季來再次出現單季虧損。第二季原油一度跌破20美元大關，台化4、5月營收摔下200億元大關，惟各國經濟陸續解封，6月油價彈升至40美元，塑化報價連動推進，台化營運第二季落底、第三季復甦。

台化認為，第三季營運會比第二季好，價格恢復是主要原因：寧波因安排PTA年度定檢，且第二季苯酚、丙酮、PS、ABS超賣，第三季銷量回復正常，台灣銷量則有成長。若原油價格呈現緩步區間波動，也有利降低成本。

台塑寧波廠第二季獲利動能已復甦推進，台塑美國廠因美國疫情尚未完全控制，趁機啟動總體檢，降低開動率到50～60％，為第三季復甦做好準備。

台塑指出，第三季亞洲有11家輕裂廠安排歲修，合計年產能822萬噸，影響乙烯供應減少99萬噸，下游衍生物配合停車或降載，供給趨緩；且聖誕節裝飾用PVC、天然氣管、夏季用飲料瓶蓋及包裝用HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯用PP、書籍裝訂用EVA，及塗料膠帶用AE等需求復甦，有利銷售量表現。

台塑第三季有7個廠配合台塑化OL-3(第三套烯烴設備)歲修，平均開工率87％。伴隨原油回穩、傳統旺季需求逐漸回溫，加上約有33億元現金股利進帳，營運可望較第二季來得佳。

(工商 )