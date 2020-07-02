屏東小琉球海域浮潛相當盛行，遊客經常能在浮潛時見到海龜身影，雖然與海龜一起悠游是很難得的體驗，但若伸手觸摸可是觸法行為，最高將面臨30萬元罰金。海洋委員會1日也於臉書PO文指出，其實海龜的龜殼是有知覺的，並透露龜殼其實非常脆弱，「厚度大概就是像寶特瓶的厚度差不多。」

海洋委員會在臉書PO文「你以為龜殼沒知覺嗎？其實你在摸牠，牠都知道」，文中指出雖然已經時常宣導摸海龜是違法的行為，但端午連假才剛結束，就接到通報在小琉球美人洞附近海域又有遊客騷擾海龜的情形，依據野生動物保育法，觸摸海龜的行為最高可面臨30萬元的罰金。

海洋委員會指出，很多人會覺得龜殼就像烏龜的盔甲，但其實龜殼是其骨骼結構的一部分，上面是它的脊椎和肋骨，厚度僅和寶特瓶差不多，非常脆弱，「當你摸龜殼時，龜殼下的神經能夠感覺到，龜龜也知道你在摸牠，如果用牙刷刷龜殼，牠會覺得非常癢，可想而知，如果龜殼受傷，烏龜也會非常疼痛。」

海洋委員會表示，龜殼真的沒有我們想像中的那麼堅硬又無敵，更開玩笑說「都是瑪利歐誤導的」，希望民眾看完這篇文後能得到正確的觀念，避免類似觸摸海龜案件再次發生。

(中時電子報)