勞動部為鼓勵15至29歲待業青年成為產業新尖兵，提高「產業新尖兵試辦計畫」補助額度，將青年參加的五加二創新產業及重點產業相關訓練課程，原依就業情形從50％或80％訓練費用補助提高為全額補助，補助最高上限10萬元訓練費用，同時每個月還發給學習獎勵金，最多可領9萬6千元。

勞動部「產業新尖兵試辦計畫」提供青年符合未來產業需求的課程，內容包含數位資訊、電子電機、國際行銷企畫等訓練課程，待業青年若要參加本計畫指定的訓練課程，只要上台灣就業通網站登錄、完成「我喜歡做的事」職涯探索測驗之後，就可於網站下載或列印「報名及參訓資格切結書」，交予訓練單位報名參訓，以獲得最高10萬元的訓練課程補助費用。

勞動部高澎屏東分署長程泰運表示，為鼓勵青年於疫情影響趨緩產業逐漸復甦期間，持續精進職業技能，凡待業青年參加勞動部辦理的1個月以上職業訓練，每月達100小時者，均提供學習獎勵金，訓練課程內容為五加二重點產業及相關政策性課程，每月核發8千元學習獎勵金，其他產業課程則會核發3千元學習獎勵金，最長發12個月，每名青年參加「產業新尖兵試辦計畫」及請領學習獎勵金的補助均以一次為限，對本計畫有興趣的青年朋友，歡迎電洽07-8210171分機2336。

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