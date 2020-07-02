47歲日本男星武田真治在90年代以中性形象走紅，近年轉型為肌肉男，還因參加體操教學節目，人氣再次翻紅，今（2日）他透過事務所報喜，宣布娶回小22歲的女模靜麻波，3年父女戀修成正果。
武田真治今年初就傳好事近，對象是25歲、擁有牙科護士資格的女模靜麻波，兩人秘密發展父女戀3年，據悉，武田真治是在看牙的診所認識當時任職護士的靜麻波，雖然年齡有差距，但他們擁有共同興趣，也從不吵架，感情穩定。
消息曝光後，他們即大方認愛，並表示「時候到了會正式向大家報告。」而武田真治今就宣布喜訊，透露已於1日和女友登記結婚，並曬出兩人曬婚戒的甜蜜合照，據悉，女方並未懷孕，婚禮詳情也還未定。
武田真治過去曾與江角真紀子、國仲涼子和瀧川克里斯汀傳出緋聞，都是高挑美女，而靜麻波曾演出晨間劇《一半，藍色》，也拍過不少廣告，3年父女戀開花結果，受到大批祝福。
(中時電子報)
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