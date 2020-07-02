美國全心醫藥生技公司(AltruBio Inc., www.altrubio.com)在6月時於歐洲血液學年會(EHA)中發表了生物製劑Neihulizumab在類固醇無效的急性移植物抗宿主病(sr-aGvHD)上的治療成果。這個單組、開放標示的第一期單劑量臨床試驗是由弗雷德·哈欽森癌症研究中心血液腫瘤專家保羅·馬丁(Paul J. Martin)醫師主持。病人在治療後展現出77%(10/13例患者)的反應率，治療28天後仍有69%(9/13例患者)的反應率。

試驗主持人保羅·馬丁醫師說，這項單劑量研究的結果顯 Neihulizumab在有皮膚症狀的類固醇無效之急性移植物抗宿主病的患者中，具有可接受的安全性與合適藥物開發的藥物動力學指標；另外，在13位病人中有10位有看到臨床療效。對於這項結果，美國全心醫藥生技股份有限公司總裁兼執行長周慧泉說，本研究中Neihulizumab的高反應率激勵我們繼續推動此一候選藥物的臨床開發。類固醇無效的急性移植物抗宿主病是一項仍然未被滿足的重要醫療需求，需要更多的治療選項。

這個研究成果支持對類固醇無效的急性移植物抗宿主病之患者進行Neihulizumab多重劑量的測試，以進一步評估其安全性和有效。此試驗目前正在進行中。

Neihulizumab是一種靶向PSGL-1/CD162的免疫檢查點激動劑抗體，可消除長期活化的T細胞，已在四種自體免疫或炎症疾病上驗證其機制，並已在一百多例銀屑病和銀屑病關節炎患者中展現其臨床療效的概念驗證及安全性。這項研究藥物目前正在進行難治的潰瘍性結腸炎第2期試驗，以及類固醇無效的急性移植物抗宿主病第1期試驗。另外也在探索可以取代類固醇，在急性移植物抗宿主病當作第一線用藥的可能性。

(時報資訊)