3C產品迎接畢業季及開學季換機潮，相繼推出優惠行銷活動，但華碩(2357)響應政府「振興三倍券」政策，祭出「振興有禮，華碩挺你」限時優惠行銷，破天荒推出華碩史上最高金額禮券登錄禮，全力加碼助攻！堪稱最接地氣的3C品牌廠。

華碩提供有意購機、更換電腦相關設備的消費者多項優惠，加上政府發放的振興券，最高可讓1千變9千，將振興三倍券效益發揮到最大！

7月3日至8月16日，於全台華碩通路購買華碩筆記型電腦/桌上型電腦指定機種，如：ZenBook Pro Duo(UX581)、ROG Zephyrus Duo 15(GX550LXS)，線上登錄最高送價值6000家樂福禮券；指定機種還可享有全球2年保固與首年完美保固的獨家優惠，不限通路，同享優惠！

同時，消費者透過華碩經銷通路購買華碩產品，還可再享多重振興加碼活動；如電商平台可有消費滿額或指定信用卡回饋加碼、華碩實體經銷門市購買指定機種，可享多項豐富好康專屬優惠，包含現折優惠、分期0利率、抽獎活動等。

7月15日至8月16日，於全台華碩通路購買電腦周邊設備指定機種，包含電競螢幕、ProArt專業螢幕、可攜式螢幕、電競機殼、WiFi 6無線路由器、電競耳機、電競滑鼠、電競鍵盤、護眼螢幕等產品，皆享有指定機種現折優惠。

ROG Strix RTX2080S O8G Gaming電競顯示卡、ROG Strix TRX40 E Gaming主機板，更祭出最高「現折」6000超狂優惠；此外，另有3000優惠專區商品及會員VIP點數限時雙倍送(7月15日至7月31日)。

(時報資訊)