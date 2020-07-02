這起詭異命案發生在日本北海道旭川市，日前警方在路上發現2名走失的孩童，於是幫助2人返回家中，但警方與孩童父母簡單聊天過程中，順便「調查」狀況，覺得家中成員有點不對勁，結果下一秒孩童父母自爆「我家埋了屍體」。

這2名走失孩童都還沒到上學的年紀，警方找到人後幫忙送回家，同時對孩童父母稍微了解調查，聊天過程中警方覺得這對夫妻有點怪異，且家庭成員數似乎與調查的不符合，當警方想更進一步調查時，38歲的父親京田陵，與36歲的的母親京田麻理乃，突然承認家中埋了屍體。

警方被突如其來得告白嚇壞，隨即加派人手開挖家中庭園，結果真的找到一具孩童屍體，初步判斷尚未滿3歲，京田夫妻也馬上被警方逮捕，犯案動機、及是否有涉及虐童，仍有待釐清。

詭異的是，這具孩童屍體並不是京田夫妻的小孩，根據鄰居透露，京田家中只有3個小孩，年紀最小的應該是去年底、或今年才出生。

(中時電子報)