修杰楷在臉書曬出19歲出道舊照，聊到拍攝電視劇《名揚四海》的回憶，意外出賣同劇組其他好友「青春的模樣」。(圖/ 摘自修杰楷臉書)

修杰楷回憶當年在片場大家最常待的地方，就是導演身後看著小螢幕。(圖/ 摘自修杰楷臉書)

男演員修杰楷和賈靜雯結婚後，好丈夫、好爸爸形象深植人心，戲劇作品也更受到觀眾喜愛；今（2）日他在臉書曬出19歲出道舊照，聊到拍攝電視劇《名揚四海》的回憶，意外出賣同劇組其他好友「青春的模樣」。

修杰楷從電視劇《痞子英雄》和《終極三國》開始受到關注，又和女演員賈靜雯結婚，生下2個寶貝女兒，人氣持續高漲；他今日下午在臉書分享2張珍藏舊照，表示畫面中是他19歲剛出道，在拍第一部作品《名揚四海》時的工作照，還有劇組的團體照。

他很有感觸地說，當年網路不普遍，傳簡訊要花錢，所以在片場大家最常待的地方，就是導演身後看著小螢幕；修杰楷提到，「那時沒有101、沒有高鐵、沒有社群網站」，看看照片也笑說，「青春呀，大家都好年輕」。

從《名揚四海》劇組團體照看到許多知名演員「年輕的模樣」，當年有參與演出的人包括尤秋興、Saya、婷婷、劉亮佐、虞小卉、黃芝琪、修杰楷、蔡揚名、馬如風、黃韻玲、劉恆、高慧君、羅美玲等，導演是蔡岳勳。

(中時電子報)