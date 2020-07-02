為了搶當早鳥，彰化許多超商今天仍有零星排隊人潮，加上部分民眾1人幫全家一起預購，尖峰時段系統不穩，不少民眾不想久候，多跑好幾家超商才完成。（謝瓊雲攝）

為了搶當早鳥，彰化許多超商一連兩天都出現排隊人潮，由於部分民眾1人幫全家一起預購，加上尖峰時段系統不穩，導致部分民眾不耐久候，多跑好幾趟。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

紓困之亂剛下檔，振興三倍券之亂緊接上檔？四大超商都出現排隊人潮，不時出現系統當機延遲現象，員林市公所1連兩天都出現詢問人潮，社會課長曹以欣提醒，中低收入戶可攜帶郵局存摺前來登錄，或待15日後直接憑健保卡至郵局過卡，即可直接領取3000元振興三倍券。

在多家銀行、四大超商推出「早鳥優惠」聯手催促下，多數民眾想趕在月初前三天就要完成綁定、預購。因系統滿載、出現延遲或不斷轉圈圈，還有不少民眾是1人幫全家人預購，都讓人不耐久候，不少50歲以上長者苦笑，為了領3000元，不但得先掏錢還、得考驗自己科技E化程度，傷神又燒腦。

員林市林小姐除了自己手機綁定之後，一早就前往2家不同超商，分別幫公婆、父母完成預購，省得長輩多跑好幾趟；陳先生則跑了第3間超商才完成，忍不住抱怨原本特意想避開尖峰，不料前晚人到超商，才發現晚間10點後系統關閉，昨上午又因等太久，到下午又換地方才完成預購。

至於弱勢民眾的振興券怎麼領？員林市公所社會課長曹以欣提醒，中低收入戶未成年子女，之前紓困方案皆已設定郵局帳號，以利撥入1500元加發金；本月15日之後就會再將1000元撥入帳戶，中低收之成人到時候則需憑健保卡至郵局過卡，就能直接領到3000元振興券。

她提醒，未成年弱勢者的1000元現金入帳後，一樣可再提領出來換購3000元振興券後、消費使用；部分弱勢民眾已自掏腰包花1000元至超商預購，同樣可再持郵局存摺到社會課來登記，15日後就會將1000元現金陸續補匯入帳戶中。

(中時 )