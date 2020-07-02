大聯盟縮水球季台灣時間24日開打，各球團開始支付球員薪水，今天是美國時間7月1日，退休將近20年的前大聯盟球星巴比．波尼亞（Bobby Bonilla），又收到大都會匯來的119萬餘美元，約合新台幣3540萬元，要一直付到2035年，波尼亞72歲為止。

1963年2月出生的波尼亞現年57歲，是上個世紀非常知名的外野手，1986年至2001年在大聯盟16年，待過8支球隊，6度參加明星賽，1997年在馬林魚隊期間拿下世界大賽冠軍。

1991年底波尼亞與大都會隊簽下5年2900萬美元的大合約，1992-94年成為大聯盟最高薪球員。轉戰過幾支球隊後，波尼亞於1998年重返大都會，由於年事漸長，1999年又被釋出，留下1年590萬美元的薪資，而問題就出在這裡。

當時波尼亞的經紀人告訴大都會隊，可將這筆錢延到2011年再付，每年加上利息8％，計算後從2011-35年大都會每年必須付他119萬3248.2美元，合計就是2980萬美元。

這個建議看似不可思議，但延後付款在當時的大聯盟已不是新鮮事。大都會除了可清出590萬美元薪資空間用來補強，這筆錢挪去投資在馬多夫（Bernard Madoff）的避險對沖基金，每年可獲10％的利息，經過精密計算後還是有賺，因此大都會同意這項協議，並且定在2011年起每年7月1日付款。

不料2008年發生金融海嘯，馬多夫的「龐氏騙局」破功而鎯鐺入獄，受害的人相當多，包括大都會隊在內。但也沒辦法，與波尼亞的合約白紙黑字不能違反，因此2011年起只能乖乖付款，加上今年已是第10次，接下來還有15年。

把590萬美元變成2980萬美元，從48歲起每年7月1日都會「撿到」119萬餘美元，連續25年直到72歲。只能說波尼亞有夠幸運，而他的經紀人也實在太天才了。

(中時 )