52歲王姓男子全身到處疼痛，他並無慢性病、也不煙不酒，平日固定運動，他到處求診，做過多種檢查，都無改善，影響睡眠白天、精神不佳。他一度以為是卡到陰或被下降頭，到亞大附醫求診，確診是罹患俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」，經藥物治療，才逐漸改善。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢表示，平日並未從事粗重工作，但全身多處疼痛，已到多家診所、醫院就診，做過不少抽血及放射檢驗，吃止痛藥休息似乎點改善，但過沒多久，全身疼痛再度來襲。

吳致螢說，王男經常失眠、白天無精打采，白天上班渾渾噩噩，也提不起勁運動爬山，他懷疑自己可能自律神經失調或更年期，甚至以為是卡到陰、被下降頭等，就確診為「纖維肌痛症」，以藥物治療後才逐漸緩解。

吳致螢指出，「纖維肌痛症」俗稱「公主病」，只要摸到哪，就會痛到哪，甚至輕觸身體也會造成莫名疼痛，外人無法體會患者的痛苦，常會認為是無病呻吟，就醫也會被當成詐病或心理病，無法被正確看待、診斷及治療。

吳致螢指出，「纖維肌痛症」的盛行率約2％至4％，以女性患者居多，確切致病原因仍不明，一般認為可能與中樞神經系統失調、神經傳導物質有關。他表示，疼痛感猶如警報系統具示警作用，讓人可適時就醫，及早治療，但此病有如警報器故障，一直發出假警報，嚴重干擾患者的工作及作息，病人常遊走於神經科、身心科、骨科、風濕科和復健科，仍找不到病因。

他表示，「纖維肌痛症」確實可藉由抗憂鬱藥物、抗癲癇藥物、物理治療、體能訓練及認知行為治療等方式，達到改善症狀效果，讓生活再度步上正軌。

(中時 )