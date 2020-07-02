每年夏季每月超過2萬人進場的南區水都游泳池，今年業者與政府合約到期，8月中旬關門整修，台南市體育處已公開招標業者接手，未來以促參方式拉長合約，有利業者加碼投資，明年2月可望完工啟用。

夏季是民眾游泳、玩水熱季，原為台南市立游泳池的台南市水都水世界，在台泳企業公司接手後，經營超過10年，業者在泳池區加設水療池與兒童滑水道，設施活化不少，成為不少熱愛游泳民眾好去處。

水都游泳池收費合理，平時就有學校舉辦戶外教學游泳課程，不少民眾買季票固定晨泳，每年夏季，單月有2萬以上泳客進場。

台南市政府與業者合約今年到期，不再續約，並進行整修，台南市體育處日前已舉辦第1次招商說明會，吸引9家廠商參加，預計9月正式招標，明年2月室內工程完工，即可啟用。

台南市體育處表示，水都未來招標方式採促參法委外經營，政府對業者的的招標條件將放寬，業者更能發揮經營創意，合約期限從1次5年延長到1次10年，提高業者投資意願，政府的土地租金收入可望隨之提高。

(中時 )