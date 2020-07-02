邁入暑假旺季，不少遊戲廠商也將推出重量級大作，智冠旗下中華網龍（3083）2日起至7月6日正式展開為期五天的「大師密令」刪檔封測及專屬活動，除了釋出經典任務及坐騎系統，並同步揭曉代言人為金鐘影帝藍正龍。該遊戲為網龍下半年重點作品，預期推出後，將有望為網龍營收、獲利帶來強勁動能。

中華網龍表示，《黃易群俠傳M》為忠實重現黃易大師筆下科幻奧妙的武俠世界，延續端遊經典形象，特別邀請與黃易手遊結下不解之緣的金鐘影帝「藍正龍」擔任遊戲代言人，再次披上科技感十足的未來型態戰甲，以嶄新樣貌詮釋穿越時空的經典人物「項少龍」。

《黃易群俠傳M》是中華網龍2006年發行的線上遊戲《黃易群俠傳Online》復刻進化而成，結合武俠與科幻題材的大型MMORPG手遊，完整收錄武俠大師「黃易」所創作《大唐雙龍傳》、《尋秦記》、《覆雨翻雲》、《破碎虛空》等44部小說內容，以及旗下項少龍、浪翻雲、師妃暄、傅君婥、寇仲與徐子陵等293位經典角色

法人表示，《黃易群俠傳》2006年推出時，上線第一個月營收貢獻約7,000萬元，次月貢獻更達8,000萬元。推出一年之後營收仍有遊戲剛上線時一半的力道，主要是因有強大IP撐腰，讓其延續力比其他遊戲更強。法人預估《黃易群俠傳M》推出之後，至少可帶動月營收達當年端遊營收的1.5～2倍。

網龍近年來以過去經典端遊轉作手機遊戲的策略，獲得不錯成績，包括2018年推出的《吞食天地M》即帶動全年公司由虧轉盈，其餘知名IP還有《戀愛盒子》、《天子傳奇》、《中華英雄》、《尋秦記》等。網龍預計將於每年推出一款大型手機遊戲，2021年～2027年間，預期將陸續推出《中華英雄M》、《天子傳奇M》、《大唐雙龍傳M》等作品，未來動能無虞。

網龍近期因無新作推出，去年第四季起開始，單季由盈轉虧，今年第一季持續虧損，第一季營收1.14億元，年減38.6％，季減8.1％，寫下近七個月新低，單季每股虧損0.1元。累計今年1～5月營收2.02億元，較去年同期減少33.4％。

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