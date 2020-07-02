資訊服務商聚碩（6112）2日公布6月營收，單月營收達14.38億元，較上月增加20％，較去年同期增加33％。累計今年1～6月份營收為70.63億元，較去年同期增加14％。

聚碩主要代理國際網路通訊軟硬體產品，在六大領域代理全球超過40種知名ICT品牌Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等產品，可幫助客戶智慧升級的IT需求一次到位，提供不同領域的資通訊整合解決方案。去年佳世達參與聚碩私募案，投資18.2億元並取得3.5成股權，聚碩結合佳世達原先的硬體優勢，將持續耕耘「智慧製造+智能服務」，提供客戶從雲到端、軟硬整合的智能方案。

展望下半年營運，聚碩將持續深化原本代理的品牌，並持續引進具有加值綜效的產品。聚碩也將藉由佳世達集團的現有資源深耕現有產品線、開發新產品線。

此外，聚碩今年也將持續開發下階段的雲端服務資訊軟體平台，以為將來雲端服務商機奠定基礎，並將更多的產品線納入平台之中，預計今年將拓展微軟Azure、Citrix、Cisco Webex等產品線。

先前聚碩董事長李昌鴻表示在股東會上表示，近期聚碩積極啟動轉投資計畫，增加動力安全、德鴻持股逾兩成，前者專做金融證券的資安服務，德鴻則以顧客關係管理（CRM）見長。李昌鴻表示，看到金融資安、CRM未來商機與缺口，下半年另有許多轉投資案要啟動，預期將逐漸看到成效顯現。

李昌鴻說，未來聚碩的方向，將鎖定中型公司，透過提供透過提供優質軟體服務，讓企業能在數位轉型時提高效率、專注經營本業。

(工商 )