倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日開高走高，終場上漲101.72點，漲幅0.87％，收在11,805.14點，櫃買指數同步收紅，終場走揚2.85點，漲幅1.76％，以165.15點作收。三大法人方面，外資續買28.58億元，投信轉賣4.71億元，自營商續買5.93億元，外資於台指期貨市場上更是持續加碼2,966口多單，累計淨多單部位為36,460口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然全球累計確診病例持續攀升，加上台股自8,523點觸底反彈以來漲點高達3,282點，多檔個股大漲一輪，但在多方氣勢與熱錢派對結束前，配合內外資法人大戶偏多心態，仍有前景展望佳、公司營運及業績具轉機成長題材的股票可望接棒表現。

儘管市場對於二波疫情復燃充滿恐懼，但大陸6月財新製造業PMI升至51.2，創今年新高且連兩個月處於擴張區間外，美國6月ISM製造業PMI也報52.6，創下1980年8月以來最大漲幅，顯見全球各地陸續解封後，全球製造業景氣正顯著回溫。

以資金面角度，這一次美國聯準會（Fed）短短兩個月內就釋出高達3兆美元的資金，對比2008年金融海嘯期間規模更大、時間更短，況且歐洲央行宣布將執行1.35兆歐元的貨幣寬鬆計畫後，美國也表示將準備新一輪刺激經濟的救市計劃，在資金熱浪之下，櫃買指數不斷屢創新高，顯見在多方控盤不變前，只要守穩支撐不破，行情震盪往上看並沒有改變，震盪逢回仍是進場機會。

個股方面，本周納入投資組合的中天，受惠新藥授權金入帳及糖尿病新藥解盲成功，5月每股大賺2.05元，2日股價持續漲停再創新高。至於樺漢、惠特、創惟、玉晶光、鈊象、圓剛、聰泰、ABC-KY、安碁資及精材等個股大漲後，其它包括熱映、台光電、閎康及京鼎等個股亦可留意，只要選對趨勢、產業及股票，獲利自然可期。

(工商 )