豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股6月供應商管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）大幅上升，美股四大指數1日漲跌互見，台灣6月製造業PMI指數同樣從41.9回升至46.2，顯示景氣惡化速度放緩，配合資金行情，大盤2日價穩量增，終場收在11,805點，成功站上11,800點關卡。

以技術面觀察，台股日K連三紅，指數一路衝高，跨過6月11日大量長黑K高點11,771點，若後續成交量能維持在20日均量上，將是最漂亮的上漲量增型態，日線可望再推升至多方型態N字型初步滿足區11,957點。

個股方面，本周納入投資組合的威盛，轉型進攻人工智慧（AI）市場，自動駕駛技術研發漸有斬獲，有機會藉此搶攻大陸市場訂單，2日尾盤帶量上漲回補開紅盤當日的33～35.65元封閉缺口，以漲停價36.35元作收。

盤面焦點方面，蘋果三王與8大類股全面收漲，若美股持續走穩，台股將可維持多頭走勢，但在位階相對偏高下，個股輪動快速，投資人應嚴控資金，不宜追高，選股可朝向高殖利率、振興券、蘋概股、5G、IC設計等相關個股。

(工商 )