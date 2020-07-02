永誠國際投顧分析師李忠興表示，台股2日在台積電領軍下一路走高，不但衝過前波高點11,771點，更攻上11,800點關卡，終場指數上漲101點、收在11,805點。台股日K連三紅，八大類股中僅塑化小跌，其餘各類股全面上漲，櫃買市場也續創波段新高。

他指出，第一季受到疫情的影響，外資賣超台股超過5,300億元，匯出逾100億美金，但台灣的外匯存底不減反增，主因中美關係緊張，台商資金回流，連工廠與工業用地都開始漲價，再加上香港情勢與疫情緊繃，世界各地的華僑資金持續流入台灣，造就這波25年以來最大的資金行情。

資金充沛所促成的個股漲幅，讓許多投資人又愛又怕，其實只要設好停損及停利機制，這正是20多年來最好賺的行情。實際操作面上，仍建議將資金壓在主流股，才能在最短的時間內獲取高報酬。

個股方面，本周納入投資組合的中天，子公司合一新藥，中天是唯一代理，未來商機龐大，5月每股獲利2.05元，股價走勢帶勁。

(工商 )