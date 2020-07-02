啟發投顧分析師楊基政強調，台股突破11,771點短壓區，領先族群盤中震盪，漲多類股開始整理，當前宜關注月線，在該重要支撐未跌破前，仍可操作整理過的領先股，尤以5月營收具成長性、高殖利率者為首選。

展望後市，他認為，高價家族能否持續攻高、美股那斯達克及費半指數走勢都應列入觀察。個股方面，本周納入投資組合的建達，技術面轉強，有機會延續漲勢。

(工商 )