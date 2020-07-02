潘瑋柏睽違三年即將推出新專輯《Mr. R&Beats節奏先生》，這次除了參與幾乎整張專輯的詞曲創作，他新造型也有令人驚艷的大突破，首度穿上出道19年未曾嘗試過的「短褲」，秀出鮮少露面的小腿、單穿墊肩大外套，讓人看見他為了發片健身有成的結實胸膛；潘瑋柏為了拍攝宣傳照一週內狂瘦5公斤，被同事佩服稱他簡直「胖瘦自如」，然而潘瑋柏仍對自己瘦身成果不滿意、持續努力中，笑虧自己不久後將回歸久違的「發片瘦」。

相隔多時，潘瑋柏帶著全新專輯回歸華語樂壇，當中收錄的詞曲幾乎由他一手包辦，除了音樂有所突破，造型上也帶給大家煥然一新的感受，突破他出道以來「尺度」、戰勝「心魔」，也因此拍攝前，潘瑋柏卯盡全力減重，一星期就瘦下五公斤，讓同事們都佩服直呼他簡直是「胖瘦自如」，拍攝完成後，潘瑋柏開玩笑跟攝影師說：「不好意思減肥減不夠，讓你難拍了。」接著自虧：「在這邊預告一下，傳說中久違的『發片瘦』又要回歸了，請大家拭目以待。」

他最近除了勤上健身房，也吃了不少水煮餐，前後共減了八公斤之多。而這次專輯造型，潘瑋柏更難得的剪短髮以及清爽短瀏海，讓身旁同事直呼是正當紅的「栗子頭」！然而潘瑋柏早在六年前就曾剪過這顆「栗子頭」，他說：「很久沒剪這麼短了，可能鐵粉才知道上一次剪這麼短，是6年前因為小巨蛋發生意外的那次。」他開玩笑地說：「所以我才是『栗子頭』先驅啦！」

潘瑋柏睽違三年即將推出新專輯。（華納音樂提供）

潘瑋柏睽違三年即將推出新專輯。（華納音樂提供）

(中時 )