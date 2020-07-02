渣打銀行2日舉辦第2020年下半年全球投資市場展望記者會，面對各國經濟刺激政策齊出之下，觀察下半年有機會呈現「NIKE」的勾勾型復甦，但分析仍須面對3大不確定因素，包含新冠肺炎疫情反覆、中美關係與11月美國大選等。進一步觀察下半年投資標的上，分析「股優於債」並看好成熟市場高收益債與新興市場美元債。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，在後疫情時代，全球主要經濟體與金融市場將以不同步調逐漸走向復甦，各國陸續解封復工，投資人應將關注焦點由上半年的疫情衝擊，轉向危機之後的重建與低利率新常態。

渣打銀行對2020下半年風險性資產整體表現仍保持樂觀。就中長期而言，同時看好企業債與新興市場債，預期將略優於股市表現。然而疫情發展仍未明朗、美中緊張情勢、美國總統大選，與疫苗開發時程，仍是值得留意的變數，預期下半年市場波動仍無法避免，

而在各國外匯表現上，渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡指出，對美元指數未來6到12個月走勢相對保守，認為面對美國經濟基本優勢不在、疫情重災區挑戰、實質利差縮減，以及下半年市場減弱對美元避險需求等原因，預料走貶5到7％；並看好包含歐元、英鎊等貨幣。

另看到國際金價表現，渣打也看好黃金後市，建議適度配置黃金資產抗波動。陳太齡說，未來半年到1年還有希望繼續攀升到每盎司1850美元價位，甚至是2011年的1920美元歷史高價。背後主因來自於全球央行擴展資產負債表，對金價提供很強的支撐，加上美元可能走弱格局與市場資金持續寬鬆提供支撐。

(旺報 )