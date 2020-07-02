新北市貢竂區「馬崗村」石頭屋聚落，22戶居民為防止建商進駐開發，申請登錄聚落建築群，但遭新北市政府文資審議大會拒絕。居民提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判居民勝訴，新北市府應依判決見解作成適法處分，可上訴。

協助居民提訴訟的環境權保障基金會，今得知判決結果，呼籲新北市府正視違法瑕疵，切勿提起上訴。

馬崗石頭厝的建築風貌，是為了對抗凜冽長時間的東北季風，反應了東北角獨特的文化價值，建築歷史最早可追溯至清代，這樣完整的漁村聚落風貌，只有當地馬崗村及卯澳村完整保留，堪稱「活的文資保存」。

法院日前開庭，基金會專職律師黃馨雯主張，馬崗村是東北角重要地標，在漁業發展歷史具有重要地位，符合聚落建築群3項登錄基準，文資審議大會卻未盡調查義務，指馬崗村缺乏歷史脈絡、家族體系不完整。

黃並指，審議大會以持有特定立場為由，排除進行文資價值評估的張震鐘委員，不符最高法院過去判決見解，決議不登錄處分有違法瑕疵，應予撤銷。

新北市府抗辯，審議大會經過調查及委員審議後才決議不登錄，因張震鐘委員不是依文資審議相關法規遴選出來，而是透過其他管道特聘，才認為可能有特定立場，且大會多數委員均認為不符登錄條件，加入張震鐘也不會改變決議結果。

(中時 )