旨在更新和替代《北美自由貿易協定》（NAFTA）的《美國-墨西哥-加拿大協定》（USMCA，簡稱美墨加協定）於1日正式生效。美國總統川普1日發表聲明說，他兌現了終結北美自由貿易協定的競選承諾。但對加拿大一些行業而言，前景仍有著未知的變數。

據新華社報導，美國貿易代表萊海澤當天發表聲明說，「今天標誌著美國與墨西哥、加拿大貿易新篇章的開始」。他表示，該協定將會帶來更多就業、更強勁的勞工保護、擴大的市場准入，並為企業提供更多貿易機會。

萊海澤表示，受新冠疫情影響，美國現在比以往任何時候都更應努力增加國內的製造能力和投資、停止「就業外包」，美墨加協定生效是為此而邁出的「一大步」。

美國總統川普上任後，多次威脅終止1994年1月生效的北美自由貿易協定，批評該協定造成美國製造業崗位流失，要求重新談判。經過一年多艱難談判，美墨加三國於2018年9月就更新北美自貿協定初步達成一致。

但美國國會議員隨後要求修改美墨加協定的部分條款，以解決對勞工、環境、製藥等方面的關切。經過幾個月談判後，三國於去年年底簽署修訂後的美墨加協定。美國國會今年1

月最終批准該協定，並遞交川普簽署成法。

儘管美國政府宣揚美墨加協定對美國農民和企業是極大利多，美國知名智庫彼得森國際經濟研究所發布的一項研究卻認為，新協定中更加嚴格的汽車原產地規則將限制貿易和損害

美國相關產業，對三國經濟造成不利影響。

另據中新社報導，加拿大總理杜魯道近日面對媒體時，表達了對這項「新的北美自由貿易協定」的期待。他說，鑒於2018年北美自貿協定成員之間的貿易總額接近1.5兆加元，對於三國間保持自由公平貿易的重要性，「無論怎樣強調也不為過」。

他說，數以百萬計的就業職位依賴於加拿大與合作夥伴的牢固和穩定關係。新協議將確保加拿大的工商業主、創業者和消費者進入北美市場，為製造商、投資者和工作人士消除不

確定性。但他也提到目前新冠疫情尚未結束的大背景。

加拿大副總理方慧蘭6月30日在一份聲明中表示，新協定將幫助北美從新冠疫情中有力復甦。加政府致力與協定各方合作，以確保這一協定成為三方的成就。

但近日有媒體披露稱，川普政府將考慮再度對加拿大鋁產品加徵關稅。加拿大鋁業行業人士已表示高度擔憂。

杜魯道6月29日對媒體回應說，美國需要加拿大的鋁。若美方加徵關稅，只會增加其製造業的投入以及消費者的成本，並損害美國自身經濟。由於兩國間經濟的關聯性，懲罰性徵稅之舉在傷害加拿大人的同時也將同樣傷害美國人。

按照新協議，汽車製造商須提高車輛的北美化水平，勞動力成本也需提高。有媒體分析認為，汽車價格可能上漲。另外，加拿大需要進一步開放其一向對供應管道實施高度保護的

乳製品和蛋禽等市場，一些省份也必須解除對進口葡萄酒的限制。同時，跨境電商關稅起徵標準也被提高，令加拿大零售業面臨壓力。

作為經濟和人員往來甚密的鄰國，加美之間邊境口岸的「有限封關」措施暫定將實施至7月21日，出於旅遊和休閑目的的「非必要旅行」目前仍被禁止。杜魯道屢次表示，在開放邊境問題上，加方將謹慎從事。

(中時 )