陳敬宣、徐謀俊一見面就激吻。（三立提供）

陳敬宣、徐謀俊新戲一見面就激吻上床。（三立提供）

陳敬宣、徐謀俊新戲一見面就激吻上床。（三立提供）

伊林甜心陳敬宣在三立新八點華劇《我的青春沒在怕》飾演毫無人氣的網紅陶恬恬，意外在一次直播中爆紅，她與徐謀俊飾演的A Sam第一次見面就有火辣吻戲及親密床戲，曾拍過激情吻戲的陳敬宣說這次和以往很不一樣，還沒談戀愛就先接吻，卻也大方表示因為對象是徐謀俊，所以一點都不尷尬，因兩人已是第二次合作，私底下也時常約出來玩桌遊，覺得他是一個相處起來很舒服、讓大家不覺得尷尬的人，她還爆料拍攝現場就屬他最吵，喜歡說一些很無厘頭的冷笑話，但也因此帶動劇組氣氛，讓拍戲變得不無聊。

《我的青春沒在怕》將於7月15日上檔，描述五位剛畢業的女孩及一位年輕人妻，訴說職場、生活、愛情、家庭、友情的種種難題，六個閨蜜一起互相扶持，給予力量的青春故事。飾演網紅陶恬恬的陳敬宣說，拿到劇本發現一開始就要拍吻戲和床戲，有點擔心萬一是不認識的人演起來會很尷尬，後來得知對象是徐謀俊就覺得很放心。陳敬宣表示，以往拍親密戲都是先談戀愛再慢慢進展到親熱戲，這次的心態和角色個性完全跟以往不同，劇中兩人第一次見面就接吻，與觀念保守的陳敬宣十分不一樣，她認為應該要先多了解對方與多相處後，才能確定適不適合彼此。

徐謀俊表示，拍戲過程中兩人都很快進入狀況，拍之前也會交換彼此拍吻戲的心得與經驗，在認真討論工作的狀況下就不會覺得尷尬。徐謀俊笑說自己不怕尷尬，比較怕被誤會拍吻戲和床戲時故意一直NG，被大家笑說想要藉機揩油，所以他都告訴自己一定要一次就OK，不能NG，還在事前吃了很多薄荷糖，就怕被以為一直故意NG拍吻戲，口氣還不清新。

他認為速食愛情有好有壞，對他來說談戀愛是彼此互相的責任，如果對彼此的喜歡尚未沒有到達一定程度，感情就不會長久，容易開始也容易結束，因此速食愛情對他來說有些太草率。

有默契的兩人都一致認為愛比性來的更重要，陳敬宣說她在意彼此相處起來契不契合、是否有很多聊天的話題，笑說兩人在一起後真正要相處的時間比親熱的時間還多，如果連吃個飯都不知道要聊什麼的話，相處起來會非常痛苦。徐謀俊則說當他愛上一個人的時候，會想為對方付出很多，對他而言，喜不喜歡比適不適合更重要，如果自己發自內心的喜歡對方，可以為了她去做一些改變，將兩人磨合到最適合、最自在的程度，相信這樣就會有好的結果。

(中時 )