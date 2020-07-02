今天下午的4點50分，國道3南下49公里處，1台自小客車突然起火燃燒。(圖/林俊翰翻攝)

今天下午的4點50分，國道3南下49公里處，1台自小客車突然起火燃燒。(圖/林俊翰翻攝)

國道3號南下49K三峽段今日下午4點50分發生1起火燒車意外，2名男子駕駛自小客車行經高速公路時，發現剎車有問題，同時還聞到燒焦味，察覺有異，將車停靠在路邊，未料人才剛下車沒多久，車子就燒起來，消防人員立刻到場救援，於下午5點6分將火勢撲滅，但也因這起意外，造成後方回堵4公里，詳細起火原因則須進一步調查釐清。

(中時電子報)