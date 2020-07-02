國道3號南下49K三峽段驚傳火燒車 回堵達4公里 17:402020/07/02 中時電子報 林俊翰 、中國時報、 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天下午的4點50分，國道3南下49公里處，1台自小客車突然起火燃燒。(圖/林俊翰翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午的4點50分，國道3南下49公里處，1台自小客車突然起火燃燒。(圖/林俊翰翻攝) 今天下午的4點50分，國道3南下49公里處，1台自小客車突然起火燃燒。(圖/林俊翰翻攝) 國道3號南下49K三峽段今日下午4點50分發生1起火燒車意外，2名男子駕駛自小客車行經高速公路時，發現剎車有問題，同時還聞到燒焦味，察覺有異，將車停靠在路邊，未料人才剛下車沒多久，車子就燒起來，消防人員立刻到場救援，於下午5點6分將火勢撲滅，但也因這起意外，造成後方回堵4公里，詳細起火原因則須進一步調查釐清。 (中時電子報) #國道3 #49 #自小客車 #起火燃燒 #南下 也許您會感興趣 推薦閱讀 上午西部國道大致正常 下午9路段車潮將再現 13:082020/06/28 生活 五股民宅起火燃燒 警消清火場驚見1人無呼吸心跳 16:512020/06/28 社會 49歲女不願自立門戶賴在家 84歲父8年耗費百萬趕人 15:552020/06/29 國際 名軒和東吳南下標地上權 最高溢價達58％ 16:402020/06/29 財經 解封後首個四天連假 高公局：國道交通量創歷年新高 21:572020/06/29 生活 國5塞32小時 宜蘭盼高鐵快蓋 04:102020/06/30 地方新聞 民粹執政 出包保證 04:102020/06/30 時論廣場 IKEA外帶店賣49元「銅板早餐」 女大生一吃超驚豔 08:092020/06/30 日常 直擊》毒鴛鴦見警心驚 駕車竄逃撞遊覽車狂奔躲草叢 09:312020/07/01 社會 國道10轎車撞飼料貨車 自小客車頂掀翻駕駛受困亡 09:082020/07/02 社會 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 姐妹花賭局誰先搞上爸 姐竟成功還和父嘿咻數回合 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 狠父為保險金弒女 機車螺絲縫內3滴血露曙光 - 社會 想對熱褲正妹下屬壞壞 色主管丟5千封嘴還怪她「黑森林」出來見客 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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