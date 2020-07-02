致力於終端人工智慧（Edge AI）晶片發展的聯發科技，日前榮獲國際頂尖電腦視覺與模式辨識（IEEE Computer Vision and Pattern Recognition，CVPR）會議論文的收錄並於大會上發表創新技術。該會收錄的論文代表了電腦視覺領域中最新發展的趨勢和突破領先的技術水準，獲選研究均來自全球的一流大學、研究機構以及頂尖企業如微軟亞洲研究院、Google、臉書、牛津大學、MIT、史丹福、及卡內基美隆大學等，聯發科技是臺灣極少數論文獲選收錄的企業，顯示公司技術尖端實力獲得國際權威的肯定。

CVPR會議是國際最有影響力的年度AI盛事之一，由IEEE計算機協會（IEEE Computer Society）及電腦視覺基金會（Computer Vision Foundation）主辦，每年吸引全球數千位電腦視覺、機器學習、人工智慧領域的一流科技公司、學界及研究機構的好手參與。CVPR一向重視突破性的創新，臺灣今年有11篇論文入選，多半為學界的前端研究。聯發科技長期投資先進製程與前瞻技術，今年脫穎而出，首度以堅強的AI研發實力打入國際級研究領域行列。國際固態電路研討會（ISSCC）為IC領域之奧林匹克殿堂，CVPR會議則是電腦視覺界的奧林匹克殿堂，技術角逐的激烈競爭下能入選實屬不易。

為了促進新世代AI人才培養，今日聯發科技參與「聯發科技-臺大創新研究中心」協辦「2020 CVPR 臺灣分享會」，邀請本年度入選的論文作者進行分享，席間聚集了臺灣AI相關之產學頂尖人才於一堂，共同切磋。

聯發科技執行副總經理暨技術長周漁君表示，聯發科技追求技術領先，五年來投入2,800億元於前瞻技術研發。近年公司更積極展開人工智慧佈局，深耕發展各類智慧裝置與應用的核心技術，當中電腦視覺就是相當重要的一環，其應用擴及智慧手機、智慧家庭、物聯網及聯網汽車等各領域。聯發科技期望透過這次活動，讓臺灣AI及電腦視覺人才能有更多彼此交流切磋的機會，進而與國際技術接軌，帶動臺灣在智慧科技時代取得先機，為臺灣AI產業創造新價值。

聯發科技及學校合作團隊也在全球CVPR國際會議上發表關於行動裝置先進影像重建技術的研究論文，創新突破獲得肯定。電腦視覺旨在探討如何讓鏡頭或電腦像人眼一樣辨識數位圖像、影像，以利搜尋、分類、重建、優化等。其應用多元，包含醫學圖像分析、指紋及人臉辨識、動態捕捉、智慧優化圖像及影像等。聯發科技從多媒體起家，圖像、影像處理貫穿於眾產品線中。近年投入AI技術開發，藉由完整的軟體（NeuroPilot 3.0）、硬體（AI專屬硬體APU）平台，以進階技術分析、處理圖像及影像，推動終端人工智慧發展，滿足客戶需求。

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