《亞洲電子競技公開賽》將於七月熱烈開賽，總獎金高達250萬元。首屆賽事開放台灣、香港、澳門及印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、日本等八國的電競選手報名參賽，共吸引了3,391位選手報名。今（2日）於台北新板希爾頓酒店舉辦開賽儀式，邀請到指導單位新北市政府副市長吳明機親臨會場，為選手加油集氣並宣揚新北電競產業。此外，現場也安排《英雄聯盟》前職業選手西門夜說與《爐石戰記》亞運冠軍Kin同台，與新北電競發展學校的選手交流分享經驗，傳承電競文化。

亞洲電子競技公開賽由新北市政府指導，鍇睿行銷主辦，賽事指定處理器Intel與中國信託商業銀行大力贊助，集結台、港、澳及其他亞洲國家電競好手同台較勁。近年來新北市政府致力於深耕電競產業，不僅特別創立「新北電競基地」提供優良的硬體設備及訓練空間培育電競人才，更透過舉辦賽事將新北市電競選手推向國際舞台，促進新北電競產業、人才與活動鏈結，拓展整體商機。

為了讓電競選手薪火相傳，特別邀請《英雄聯盟》前ahq職業選手西門夜說分享參賽經驗，並給予年輕後輩鼓勵。西門夜說更大方與新北電競發展學校的選手們傳授第一次參與國際級電競比賽的經驗與祕訣，笑說「緊張是一定的，但還是要盡量保持平常心，有時候遊戲會因為那短短幾秒的操作判斷，結果大不相同!」他也表示能夠與來自各國的強勁選手同場較勁，更有一種熱血沸騰的感覺。

另外，於2018年亞運拿下《爐石戰記》賽事冠軍的香港籍選手Kin也在記者會上宣布將出征此次比賽，Kin表示，「能參與到國際型賽事盛會很興奮也很榮幸。希望能將勝利的果實帶回家鄉，讓更多人一起響應這項運動。」Kin也鼓勵其他選手有機會就多爭取，把握每一次的戰鬥舞台，將來一定會有收穫。

記者會現場由新北市政府副市長吳明機、中國信託商業銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理、鍇睿行銷執行長顏宥騫為賽事宣布開賽，以台灣為中心插上參賽國家隊伍的國旗及Logo，象徵台灣與國際電競產業接軌，期盼選手們展望世界舞台，全力爭取亞洲電子競技公開賽的最高榮耀。

(工商 )