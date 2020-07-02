大同首開先例，用企業併購法第27條，沒收市場派股東表決權及投票權，遭證交所裁處今（2）日起打入全額交割股，大同全額交割第一天盤中傳出經濟部出手要求大同公司五日內補交股東會會議紀錄，隨後股價由黑翻紅，終場上漲1.20元而以20.10元收盤，漲幅6.35％。

證交所不滿大同公司派6月30日股東會，在集保中心及投保中心，以及市場派股東提出異議及抗議下，逕自以王光祥等市場派、疑似中資及公開收購委託書違反企業併購法第27條，沒收逾53％股東表決權及投票權。儘管大同第一季淨值仍有15.48元，未達淨值5元以下，仍裁定大同從今日起全額交割，昨日引發投資人恐慌性賣壓，股價殺到跌停18.95元。

外資昨日逆勢買入大同2,783張，使得大同2日下跌0.05元而以18.9元開出，盤中一度翻紅，之後陷入平盤上下震盪。盤中傳出經濟部今日已經正式發出公文，要求大同公司五日內補交6月30日股東會會議紀錄，需檢視其程序與決議是否合法，才能決定是否給予登記。此舉，外界認為大同股東會翻盤有望，激勵投資人信心，推升股價上漲。今日並未看到外資、自營商及投信三大法人買入大同股票的蹤影。

(工商 )