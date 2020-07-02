夏普（SHARP）近年來投資併購動作頻頻，會長戴正吳對此表示，主要是為了鞏固既有優勢、強化營運競爭力。其中，子公司dynabook併入3個月後便開始獲利，希望能在今年底在日本申請上市，且海外營收貢獻已從45％提升至70％，未來希望能進一步提升至80％。

夏普2018年10月收購東芝（TOSHIBA）旗下TCS，更名dynabook株式會社重返PC市場。今年2月策略性投資擁有「ACONATIC」品牌的泰國影視家電公司HiFi Orient Thai，3月底再宣布收購日本NEC集團顯示器相關子公司NDS約66％股權。

對於投資併購動作頻頻，戴正吳表示，投資併購並非為了業績、也不是想買就買。他指出，夏普目前在日本及東南亞的投資併購都是賺錢的。其中，子公司dynabook併入3個月便持續獲利，希望今年能在日本申請上市。

針對策略性投資泰國HiFi Orient Thai，戴正吳指出，主因夏普產品在東南亞的市占率名列前茅，如電視、冰箱、洗衣機、空調、空氣清淨機在印尼都是第一名，在馬來西亞也名列前茅。HiFi Orient Thai最大股東是台灣人，也很樂意合作，目前在泰國市占率已躍居第二。

而併購NDS，戴正吳表示，主因雙方可以互補優勢，夏普擅長硬體及顯示器技術、在日本B2B領域較強，NDS則以解決方案見長、在海外較具優勢，投資併購NDS可發揮硬體及解決方案的優勢互補效益，看好雙方合併後可望顯著提升市占率。

對於投資日本光學鏡頭元件廠康達智（Kantatsu），戴正吳指出，康達智去年營運賺錢，鴻海旗下鴻騰也加碼投資，目前合計可掌控股權已超過7成。由於中美貿易紛爭衝擊華為訂單需求，使康達智近2月表現較差，但對後市仍深具信心，希望結合鴻騰讓康達智快速重生。

中國大陸方面，戴正吳表示，雖然推動業務摔了重跤、剛重新爬起，但希望提供的產品品質優良、承做業務是賺錢的。去年第四季在中國大陸營運是賺錢的，雖然今年首季受疫情影響又虧損，但5、6月已恢復獲利，認為疫情一旦穩定，對中國大陸市場仍深具信心。

(時報資訊)