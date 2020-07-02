儘管兩家美系外資正面看待國巨(2327)購併基美(KEMET)效益，均給予國巨500元以上目標價，但外資及投信減碼賣壓不斷，致使國巨股價逆勢收低，創下除息後新低價。

電子產業因全球新冠肺炎疫情及中美貿易戰變數恐旺季不旺，MLCC價格也浮現降價壓力，近期終端客戶傳出，國巨提出優惠獎勵價格給下單達一定數量的客戶，希望能爭取更多訂單，雖然此舉非全面降價，卻衝擊法人持股信心，外資自6月24日連5個交易日賣超國巨9599張，投信亦連9個交易日減碼國巨8074張，在投信及外資連手賣超下，致使國巨今天收盤股價創下除息後新低。

不過，儘管外資、投信賣壓未止，兩家美系外資仍正面看待國巨合併基美效益，其中一家美系外資認為，國巨2020年到2022年核心事業年複合成長率可達23%，且對MLCC產業持正面看法，預計自2000年以來的第6個上升週期將在未來幾年持續受到5G、自駕車/汽車電子產品及雲/物聯網等結構性驅動，維持「買進」評等及目標價540元；另一家美系外資則給予520元目標價不變。

(時報資訊)